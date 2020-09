Alle sigaretten en shag vanaf 1 oktober in donkergroen-bruine verpakking

Vanaf 1 oktober worden sigaretten en shag in een neutrale verpakking verkocht. Tabaksverkopers mogen oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde rookwaar moet wettelijk verplicht op dezelfde manier zijn verpakt. Op de donkergroen-bruine pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en afschrikwekkende foto’s alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret staan in een standaard lettertype.

De invoering van de neutrale verpakkingen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het preventieakkoord heeft als doel dat volwassenen veel minder gaan roken en kinderen die nu geboren worden niet meer beginnen met roken. De donkergroen-bruine verpakkingen zijn al ingevoerd in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hongarije, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland. Uit onderzoek blijkt dat neutrale verpakkingen bijdragen aan het onaantrekkelijk maken van roken. De kleur is onaantrekkelijk, de gezondheidswaarschuwing is beter leesbaar en een pakje is geen reclameproduct meer.

Saai zonder franje

Staatssecretaris Blokhuis: "In Nederland beginnen nog dagelijks 75 jongeren onder de 18 met roken. Kennelijk is er iets dat zij aantrekkelijk vinden aan roken ondanks alle gezondheidsrisico’s en waarschuwingen. Daarom blijf ik er alles aan doen om roken zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Kleuren en beeldmerken vervangen door een saaie verpakking zonder franje is een belangrijke stap op weg naar een wereld waarin geen enkele jongere meer start met roken."

Stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker

De afgelopen periode zijn er diverse maatregelen ingegaan om het stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen met roken moeilijker. In april werd de prijs van tabaksproducten met één euro verhoogd. Sinds 1 juli zijn in alle supermarkten rookwaren uit het zicht geplaatst en is het rookverbod uitgebreid met de e-sigaret. Alle onderwijsterreinen moeten sinds 1 augustus rookvrij zijn. Sinds januari wordt professionele hulp om te stoppen met roken vergoed zonder dat het meetelt voor je eigen risico en eind oktober start een nieuwe grote stoppen-met-roken campagne vanuit de rijksoverheid. Al deze maatregelen dragen bij aan de doelstelling van het kabinet: veel minder rokende volwassenen en een rookvrije generatie in 2040, waarin geen enkele jongere meer rookt.