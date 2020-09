Wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties per 1 oktober in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, in werking. Dit stelsel regelt dat bedrijven vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat.

Bedrijven die vanaf 1 april 2022 niet over een geldig certificaat beschikken mogen deze werkzaamheden dan niet meer uitvoeren en zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een bedrijf dat niet voor deze werkzaamheden is gecertificeerd, is dan in overtreding. Dat betekent dat opdrachtgevers zoals woning- en gebouweigenaren, maar bijvoorbeeld ook huurders en verhuurders er goed op moeten toezien dat ze een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Online register gecertificeerde bedrijven

Om opdrachtgevers te helpen bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf komt er een online register. Dit register is beschikbaar wanneer de eerste bedrijven zijn gecertificeerd. Ook is een beeldmerk ontwikkeld dat bedrijven verplicht moeten voeren zodat zij goed herkenbaar zijn als gecertificeerd bedrijf. Om meer bekendheid te geven aan de gevaren van koolmonoxide en de verplichting zoals die vanaf 1 april 2022 geldt, start in het najaar van 2021 een publiekscampagne.

Overgangsperiode

Om de sector voldoende tijd te geven om zich op het stelsel voor te bereiden geldt na 1 oktober aanstaande een overgangsperiode van anderhalf jaar. In deze periode worden instellingen aangewezen waarbij bedrijven zich kunnen laten certificeren en kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze over de vereiste deskundigheid op het gebied van koolmonoxide beschikken. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft tools en opleidingen laten ontwikkelen om bedrijven hierbij te ondersteunen.

Gevaren koolmonoxide

Het wettelijk stelsel volgt op aanbevelingen in het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015). Uit dit rapport blijkt dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook blijkt uit dit rapport dat bestaande certificaten en erkenningen te weinig garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties. Met het stelsel wordt tevens invulling gegeven aan het advies van de Gezondheidsraad (juli 2019) over de gevaren van blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide.