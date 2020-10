Zes nieuwe fondsen bieden startups 67,5 miljoen euro durfkapitaal

Nederlandse startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over zes nieuwe investeringsfondsen. De fondsen hebben elk een andere focus, variërend van duurzaamheid tot software en van patenthouders tot vrouwelijke ondernemers.

Dit is de uitkomst van de meest recente tender voor de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze regeling vullen private investeerders en de overheid samen fondsen voor startups, waarbij de overheid maximaal 50% bijdraagt. Van de 67,5 miljoen euro nieuw durfkapitaal is 32 miljoen afkomstig vanuit het ministerie van EZK.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Startups zetten Nederland op de wereldkaart met hun nieuwe producten en diensten, en zorgen zo voor inkomsten en banen. Om ervoor te zorgen dat startups in ons land van de grond blijven komen en kunnen doorgroeien, hebben ze kapitaal en kennis nodig. De Seed capital regeling voorziet daarin: private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, en de overheid verdubbelt hun inleg. Het is goed om te zien dat het vertrouwen in onze startups groot is, getuige de deelname van pensioenfonds ABP. Ook ben ik blij dat de fondsen meegroeien met deze tijd – dat zie ik bijvoorbeeld aan het Borskifonds, dat zich richt op vrouwelijk ondernemerschap.”

Zes nieuwe fondsen

Bij de Seed Capital-fondsen zelf is voor het eerst een pensioenfonds betrokken: ABP investeert via haar beleggingsorganisatie APG in het Rockstart Energy Fund dat zich richt op startups die zich bezighouden met de energietransitie.

Het Borskifonds gaat investeren in vrouwelijke ondernemers.

Startups met een focus op duurzaamheid kunnen terecht bij Rubio Impact Ventures.

Investeerder CapitalT richt zich op data en software voor onder andere zorg, onderwijs en bedrijfsvoering.

Het fonds van LUMO Fund II investeert in de software achter de nieuwste technologieën, bijvoorbeeld AI en Virtual Reality.

Percival Participations III is specifiek op zoek naar ondernemers die op basis van een gepatenteerde of beschermde technologie een bedrijf willen laten groeien.



Startups kunnen voor meer informatie en aanvragen terecht bij de fondsen via de website van RVO. Op diezelfde site staat een overzicht van eerder aangekondigde Seed Capital-fondsen die nog aanvragen aannemen.

15 jaar Seed Capital

De Seed Capital regeling bestaat dit jaar 15 jaar. Sinds 2005 zijn er inmiddels 468 startups van durfkapitaal voorzien door in totaal 87 Seed Capital-fondsen. De totale investering komt op ruim 400 miljoen, waarvan zo’n 197 miljoen afkomstig is van de overheid.

Nieuwe tender geopend voor investeerders

Op 1 oktober 2020 is er een nieuwe tender geopend voor de Seed Capital-regeling. Investeerders die interesse hebben om samen met de overheid te investeren in startups kunnen daar een aanvraag doen voor hun fonds.

Ook investeerders kunnen voor meer informatie terecht op de website van RVO.