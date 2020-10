Blokhuis: Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn.

Drempel om te stoppen zo laag mogelijk

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Elk jaar sterven er meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. We willen leed voorkomen door ervoor te zorgen dat mensen een zo klein mogelijke drempel over moeten om te stoppen met roken en een zo hoog mogelijke om te beginnen. Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op een gezonde omgeving. Het is daarom hoog tijd dat er nergens meer rook is in openbare gebouwen en bedrijven.”

Versnellen

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om alle rookruimtes te sluiten. Voor overheids- en (semi)publieke gebouwen als zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen is toen uiterlijk 1 juli 2022 afgesproken. En voor bedrijven uiterlijk 2023. Het doel van deze afspraken is het terugdringen van het aantal volwassen rokers tot 5% en het bereiken van een rookvrije generatie in 2040.

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie en per direct moesten sluiten. De rookruimte en weglekkende rook is schadelijk voor de gezondheid. Daaruit voortvloeiend heeft staatssecretaris Paul Blokhuis besloten om het sluiten van de overige rookruimtes te versnellen.

Bedrijven en andere organisaties kunnen voor tips en hulp voor het rookvrij maken van hun organisatie terecht bij Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Maatregelen dit jaar

De afgelopen periode zijn er diverse maatregelen ingegaan om het stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen met roken moeilijker. Sinds januari wordt professionele hulp om te stoppen met roken vergoed zonder dat het meetelt voor je eigen risico. In april werd de prijs van tabaksproducten met één euro verhoogd. Sinds 1 juli zijn in alle supermarkten rookwaren uit het zicht geplaatst en is het rookverbod uitgebreid met de e-sigaret. Alle onderwijsterreinen moeten sinds 1 augustus rookvrij zijn. Eind oktober start een nieuwe grote stoppen-met-roken campagne vanuit de rijksoverheid. Vanaf 1 oktober worden sigaretten en shag verkocht in neutrale verpakkingen. Al deze maatregelen moeten bijdragen aan de doelstellingen van het kabinet: in 2040 rookt nog maximaal vijf procent van de volwassenen is er een rookvrije generatie, waarin geen enkele jongere meer rookt.