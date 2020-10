NL-Alert blijft groeien: inzet en bereik nemen toe

Ruim 8 op de 10 Nederlanders waardeert inzet van NL-Alert NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo werden vorig jaar 174 NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren dit er 33. Dit is een positieve ontwikkeling: Nederlanders worden bij steeds meer noodsituaties, zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer, op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 Nederlanders het waarderen dat een NL-Alert wordt ingezet bij een noodsituatie.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Op 14 december 2012 werd NL-Alert voor het eerst ingezet bij een brand in het Groningse Tolbert. Sindsdien zijn er 899 NL-Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten. Het alarmmiddel is bij uiteenlopende noodsituaties ingezet. Zo werd NL-Alert afgelopen zomer ingezet om strandgasten te waarschuwen voor gevaarlijke muistromen in zee. In maart dit jaar is een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

NL-Alert spoort aan tot actie

9 op de 10 Nederlanders lezen het NL-Alert direct na ontvangst. “Het is een goed teken dat mensen de urgentie van een NL-Alert voelen,” zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is het landelijk bestuurlijk platform van de veiligheidsregio’s. “Veiligheidsregio’s zetten NL-Alert alleen in bij situaties waarbij mensen direct in actie moeten komen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. In een NL-Alert staat daarom altijd wat je moet doen. Mijn oproep is dan ook: kom meteen in actie bij een NL-Alert.”

NL-Alert heeft niet alleen effect op de ontvangers, maar ook op hun omgeving. Bijna de helft van de Nederlanders informeert na het zien van een NL-Alert één of meerdere mensen. Het vaakst worden familieleden gewaarschuwd (34%), gevolgd door buren (11%) en vrienden (10%). Deze cijfers onderstrepen dat NL-Alert wordt gewaardeerd, vindt Hubert Bruls:

“NL-Alert is hét alarmmiddel in Nederland. Met NL-Alert kunnen mensen via hun mobiel en via veel digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen gericht gealarmeerd en geïnformeerd worden tijdens een noodsituatie in de buurt. Hoe meer mensen een NL-Alert bereikt, hoe beter.”

Bereik neemt fors toe

NL-Alert bereikt steeds meer mensen. Zo ontving 90% van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder het controlebericht van 8 juni 2020, terwijl in 2013 dit slechts 9% was. Ook onder ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen. Om in de toekomst nog meer mensen te kunnen waarschuwen en informeren bij noodsituaties, wordt NL-Alert verder uitgebreid. NL-Alert zie je op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaarvervoer.

Op 5 oktober start de publiekscampagne ‘Wees alert bij een NL-Alert’ die is te zien op tv, in tijdschriften en online. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te doen. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je mobiel een hard en doordringend alarmgeluid horen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Zo weten ook de mensen om je heen wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

De overheid zendt twee keer per jaar het NL-Alert controlebericht uit. Zo weten mensen hoe NL-Alert op hun mobiel klinkt en eruit ziet. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 7 december 2020 rond 12 uur uitgezonden.

EU-subsidie

De publiekscampagne ‘Wees alert bij een NL-Alert’ is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and Mobility’.