Boek geen vakantiereizen naar landen met oranje reisadvies

Reis niet naar landen met een oranje reisadvies als dat niet noodzakelijk is. Dat adviseert het kabinet vandaag in een Kamerbrief. Maak je een noodzakelijke reis of ben je van plan om naar het buitenland te gaan? Check voor vertrek altijd de reisadviezen.

Ook premier Rutte benadrukte tijdens de persconferentie op 13 oktober niet naar een land met een oranje reisadvies te gaan. ‘Tegen iedereen die nu nog plannen maakt voor een buitenlandse herfstvakantie wil ik zeggen; Ga sowieso nooit naar een land met een oranje of rood reisadvies. Dat zijn momenteel heel veel landen. Die reisadviezen zijn er niet voor niets. Hou je er aan.’

Reizen blijft risico

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico, vanwege de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor zijn er in Nederland en het buitenland onzekerheden rond gezondheidsrisico’s. Een geel reisadvies kan snel oranje worden als de gezondheidssituatie verslechtert. Reizigers moeten er rekening mee houden dat de situatie in een (vakantie)land of gebied snel kan veranderen.

Ook voor vakantiereizen naar bestemmingen met een geel reisadvies geldt: bereid je goed voor, ken de regels in het land van bestemming en zorg dat je ook tijdens de vakantie steeds op de hoogte blijft van de situatie en het actuele reisadvies. Dat kan met de Reisapp van Buitenlandse Zaken.

Waarom een oranje reisadvies?

Er zijn twee COVID-19-gerelateerde aanleidingen voor een oranje reisadvies voor een land in de EU.