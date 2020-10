Nederland wil zich aansluiten bij Global Partnership on AI

Nederland is van plan zich aan te sluiten bij een wereldwijde, publieke samenwerking op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI), het Global Partnership on AI (GPAI). Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bevestigd op de eerste European Entrepreneurship Summit (EES).

Deze digitale ondernemerstop is een initiatief van het ministerie van EZK, waar ondernemers, investeerders en bestuurders zich samen buigen over hoe Europa zich zo sterk mogelijk uit de coronacrisis kan innoveren. De EES sluit daarmee aan op het herstelpakket van de EU, Next Generation EU, dat zich richt op herstel én het vergroten van investeringen in de economie.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als Nederland en als Europa is het onze plicht om onze ondernemers in economisch zware tijden niet alleen te hulp te komen, maar ze ook perspectief te bieden: hoe komen we zo sterk mogelijk uit de crisis? Vandaag hebben we laten zien hoe we dat aan willen pakken: door te investeren in onze scale-ups en in veelbelovende technologieën als quantum, waterstof en AI. Een samenwerking als GPAI kan daar een belangrijke rol in spelen: we spreken daarmee regels af die wereldwijd gelden, en daarmee verbetert voor onze ondernemers de toegang tot grote markten als bijvoorbeeld de EU, de VS, Japan en Canada.”

European Entrepreneurship Summit

De European Entrepreneurship Summit volgt op het digitale evenement CES Unveiled 2020 dat op donderdag 15 oktober werd gehouden. Op de EES kwamen verschillende onderwerpen aan bod.

De stichting Quantum Delta Netherlands werd officieel internationaal gelanceerd. Deze stichting wil de vooraanstaande positie die Nederland heeft op het gebied van quantum verder verstevigen. Ook bespraken de organisaties Hydrogen Europe en Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking met industrie-experts over de mogelijkheden om over landsgrenzen te investeren in groene waterstof.

Staatssecretaris Mona Keijzer sprak met een groep Nederlandse, vrouwelijke ceo’s en beleidsmakers over wat hun perspectief is op de uitdaging hoe we ons uit de crisis investeren.

Ook gaf de bewindspersoon een toespraak voor twintig startups die zijn opgezet door Nederlandse studenten: de finalisten van de Nederlandse Academic Startup Competition (meer informatie: https://academicstartupcompetition.nl/). In november worden de tien winnaars bekend. Zij krijgen dan in januari onder andere een digitale handelsmissie naar het Amerikaanse Silicon Valley, inclusief training en coaching. Ook worden ze geïntroduceerd in een voor hen relevant netwerk van ondernemers en investeerders.

GPAI

Het GPAI is opgezet door onder andere Frankrijk, Canada en de Verenigde staten en verloopt via de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De samenwerking heeft als doel ervoor te zorgen dat AI gebruikt wordt op een verantwoorde manier die mensenrechten en fundamentele rechten respecteert. Nog dit jaar wordt bekend of Nederland onderdeel zal uitmaken van het GPAI.