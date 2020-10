Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten komt met tweede advies

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ontvangen uit handen van Emile Roemer, de voorzitter van het Aanjaagteam.

Het kabinet heeft het Aanjaagteam op 4 mei ingesteld en gevraagd om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten structureel te verbeteren. Het doel van dit tweede advies is om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan en de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever te verkleinen. Voor meer informatie en het persbericht over het advies van het Aanjaagteam, zie de documenten onder het kopje 'Downloads'.

Minister Koolmees heeft de aanbevelingen vandaag aan de Tweede Kamer verzonden.

Eerder bracht het Aanjaagteam al een advies uit over het voorkomen van coronabesmettingen bij arbeidsmigranten. Meer informatie daarover is hier te vinden.