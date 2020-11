Huurcommissie kiest voor versnelde afhandeling verzoeken

De Huurcommissie gaat verzoeken van huurders en verhuurders schriftelijk afhandelen. Deze snellere procedure kan als er na onderzoek geen twijfel bestaat over de afhandeling van een geschil. Een zitting is dan niet nodig en dat spaart tijd. Huurder en verhuurder krijgen meteen een uitspraak van de voorzitter van de commissie. Als ze het niet eens zijn met de uitspraak, dan kunnen ze de Huurcommissie vragen om opnieuw naar de zaak te kijken.

Dit is één van de maatregelen die de Huurcommissie neemt om de wachttijd op een uitspraak in te korten. Op dit moment is de werkvoorraad nog zo’n 10.500 verzoeken, dit moeten er weer circa 5.000 worden aan het einde van het tweede kwartaal van 2021. Per januari 2022 moeten alle zaken weer binnen de wettelijke doorlooptijd behandeld zijn. Vaak is dit vier maanden.

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie helpt bij het oplossen van geschillen. Op de website van de Huurcommissie staat meer informatie over alle maatregelen uit het actieplan ‘Aanpak achterstanden’.