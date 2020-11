Kaag: stem jongeren moet beter doorklinken in beleid

De stem van jongeren moet meer en beter doorklinken in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat hen daarom actiever betrekken bij de plannen die haar ministerie maakt en de uitvoering ervan.

Ze stelt een commissie in met jongeren uit binnen- en buitenland die ideeën en suggesties mogen aandragen en daarmee invloed kunnen hebben op het beleid. De minister kondigde dat maandag aan tijdens een door Nederland georganiseerde, online conferentie over en met jongeren. Aan dit internationale forum, Youth at Heart, nemen ruim 1200 mensen deel uit meer dan 100 verschillende landen.

Het adviesplatform tussen jongeren en medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat bestaan uit ongeveer 10 jongeren. Van hen komen er drie uit Nederland en de rest komt uit landen waarin Nederland veel werkt, zoals in Noord- en West-Afrika en het Midden-Oosten.

Minister Kaag: ‘Jongeren houden ons scherp. Het is belangrijk naar hen te luisteren, want de beslissingen van nu gaan over hún toekomst. We willen hun innovatieve ideeën voor technologie, werk, onderwijs of bijvoorbeeld klimaat verwerken in onze strategieën. De adviescommissie moet ervoor zorgen dat ons beleid, meer dan eerst, tot stand komt in gesprek met jongeren.’

De virtuele conferentie maandagmiddag, die vanuit studio’s in het World Forum in Den Haag technisch mogelijk wordt gemaakt, is bedoeld om van jongeren zelf te horen hoe overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen het beste kunnen investeren in deze generatie. Het is voor het eerst dat het ministerie zo’n grote internationale conferentie helemaal digitaal organiseert waarbij er zoveel deelnemers uit de hele wereld kunnen meedoen. Minister Kaag, die thuis in quarantaine zit, sprak online met de jongeren.