Nieuwe burgemeester Tholen

Mevrouw M.L.P. (Marleen) Sijbers is benoemd tot burgemeester van de gemeente Tholen. De benoeming gaat in op 15 november 2020.

Mevrouw Sijbers (55 jaar) is lid van de VVD. Zij was van 2010 tot 2019 burgemeester van de gemeente Sint Anthonis. Op dit moment is mevrouw Ger van de Velde – de Wilde (VVD) waarnemend burgemeester van Tholen.