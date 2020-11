Nieuwe burgemeester in Oudewater

Drs. D.C. (Danny) de Vries is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oudewater. De benoeming gaat in op 16 november 2020.

De heer De Vries (46 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel directeur van bureau Albers De Vries en van de Twentse Ambassades. Op dit moment is Wim Groeneweg (CDA) waarnemend burgemeester van Oudewater.