Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Zo rijdt het verkeer straks vlotter en veiliger door.

De Ring Utrecht wordt ook wel ‘de draaischijf van Nederland’ genoemd. Het verkeer dat er vanuit diverse richtingen samenkomt neemt ook op de langere termijn toe. Hierdoor ontstaan files die zorgen voor vertragingen en toenemende hinder voor de omgeving.



Minister Van Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe tracébesluit hebben we de basis gelegd voor een vernieuwde Ring Utrecht: de extra capaciteit zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht. En er komt meer groen en minder geluid. Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben”.

Verkeersveiligheid en leefkwaliteit

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht komt de verkeersveiligheid en leefkwaliteit ten goede. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. De leefbaarheid voor omwonenden verbetert op een aantal plekken dankzij stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Er wordt extra natuur aangelegd. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt een groene overkapping die de verbinding tussen stad en het landgoed verbetert.

Nieuw tracébesluit

Als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak op 29 mei 2019, heeft de Raad van State in juli 2019 geoordeeld dat het toenmalige Tracébesluit voor Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Een nieuw tracébesluit was nodig. Hiervoor zijn de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld. Voor de mogelijk significante effecten wordt o.a. gebruik gemaakt van de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat om ruimte die door de generieke snelheidsverlaging is gecreëerd. De resterende effecten worden gecompenseerd met nieuwe natuur. Naast de juridisch noodzakelijke compensatie wordt er extra natuur aangelegd. Ook zijn de verkeersgegevens geactualiseerd zodat het tracébesluit op de meest recente gegevens berust. De geluidsmaatregelen zijn ongewijzigd, inclusief de bovenwettelijke maatregelen.

Terinzagelegging

Het tracébesluit en alle bijbehorende documenten worden op woensdag 2 december 2020 gepubliceerd en liggen daarna 6 weken ter inzage. Van 3 december 2020 tot en met 12 januari 2021 is beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk maar enkel voor hen die eerder een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit hebben ingediend. Dit geldt ook voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijze naar voren hebben gebracht.



Rijkswaterstaat bereidt de komende periode de aanbesteding van de verschillende contracten voor. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe A27/A12 in 2029 opengesteld.