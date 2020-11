Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo

Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen, heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer laten weten. Scholen kunnen het examenmateriaal gebruiken dat al gemaakt is voor het centraal examen voor beroepsgerichte profielvakken, dat nu niet doorgaat. Beroepsgerichte profielvakken zijn bijvoorbeeld horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en produceren, installeren en energie (PIE).

‘Belangrijkste zijn de leerlingen’

Minister Slob: “Het belangrijkste zijn de leerlingen. Zij moeten onder deze moeilijke omstandigheden goed voorbereid hun eindexamen kunnen maken. Ook dit jaar moeten leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen.”

Verruimen afnametermijn

Eerder kondigde minister Slob al aan dat de afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens verlengd worden. Daardoor krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen of om achterstanden in te lopen bij leerlingen die enkele examens missen, bijvoorbeeld doordat ze in quarantaine zitten.

Mogelijk meer maatregelen

Over een paar weken wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens nodig zijn.

De inzet is dat de examens dit jaar voor alle 211.000 leerlingen doorgaan. In de komende weken verschijnen onderzoeken over de situatie in het onderwijs. De onderwijspartijen, van leerlingen en docenten tot ouders en scholen, willen deze informatie gebruiken om een goed besluit te kunnen nemen. Als het besluit over eventuele aanvullende maatregelen voor de kerstvakantie wordt genomen, hebben scholen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de eindexamens.