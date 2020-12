Aanvullend wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen covid-19 naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een aanvullend wetsvoorstel op de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van dit wetsvoorstel is om het voor kiezers van 70 jaar en ouder mogelijk te maken hun stem per brief uit te kunnen brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat in elke gemeente 2 dagen voorafgaand aan woensdag 17 maart een of meer stemlokalen geopend zullen zijn om kiezers eerder te laten stemmen.

Doel van deze extra mogelijkheden voor het uitbrengen van een stem is om kiezers zo veel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen te verminderen. Kiezers die vanwege het coronavirus twijfelen over de gang naar de stembus, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid, krijgen zo een extra alternatief om zelf hun stem uit te brengen.

Minister Ollongren: ‘Door de coronapandemie zijn het bijzondere tijden, en hebben we ook te maken met bijzondere verkiezingen. Het is van groot belang dat de verkiezingen door kunnen gaan en dat kiezers straks hun stem uit kunnen brengen. Samen met de gemeenten en andere betrokken partijen werken we hard aan maatregelen om de verkiezingen goed en veilig te organiseren. Met de maatregelen uit dit wetsvoorstel geven we kiezers meer mogelijkheden om hun stem uit te brengen.’

Het wetsvoorstel staat op de website van de Tweede Kamer.