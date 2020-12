Vestia verkoopt woningen

De overdracht van circa 10.000 Vestia woningen aan collega-woningcorporaties is een stap dichterbij gekomen. De verkoop van Vestia vastgoed in Pijnacker-Nootdorp, Barendrecht en Westland is een feit. Naar verwachting geven de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nog dit jaar akkoord. Hiermee is ongeveer de helft van de te verkopen huurwoningen van Vestia overgenomen door andere corporaties.