Recordpoging jongeren maatschappelijke diensttijd (MDT)

Begin volgend jaar starten vijftig nieuwe maatschappelijke diensttijd-projecten (MDT) met plek voor meer dan 20.000 nieuwe MDT-ers. Daarom starten MDT-jongeren vandaag een recordpoging. Ze roepen jongeren tussen de 14 en 27 jaar op om binnen vijf dagen de test ‘Ontdekken wat je leuk vindt’ te doen op www.doemeemetMDT.nl. Doel is om ruim 20.000 jongeren de eerste stap op weg naar het vinden van een MDT te laten zetten.

Meer perspectief in coronatijd

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Juist in deze sombere coronatijd is het heel belangrijk dat jongeren meer perspectief krijgen en houden op dingen die wél kunnen. Een MDT kan dat perspectief bieden voor heel veel jongeren. Op allerlei uiteenlopende manieren kun je via een MDT nieuwe mensen ontmoeten, doen wat je interessant vindt en iets bijdragen aan je omgeving. Ik zou tegen iedereen van 14 tot 27 willen zeggen: vul even die test in, er kan een hele nieuwe wereld voor je opengaan.”

18.000 MDT deelnemers

Het afgelopen jaar deden al meer dan 18.000 jongeren mee met MDT-projecten. Uit onderzoek blijkt dat ruim 800.000 14- tot 27-jarigen op deze manier vrijwillig een steentje bij willen dragen aan de samenleving. Verder blijkt dat de helft van de jongeren door het doen van een MDT beter weet wat er qua opleiding of werk bij hen past en wat ze leuk vinden. Tweederde ziet het als een mooie aanvulling op hun cv en is blij met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

De timing van de recordpoging is niet toevallig. December blijkt voor jongeren bij uitstek de maand waarin ze nadenken over hun toekomst. Rond de feestdagen willen ze zich extra inzetten voor mensen die hulp nodig hebben, blijkt uit een representatieve peiling onder 450 jongeren tussen de 16 en 30 jaar.

Duurzaamheid of toch taalles aan statushouders?

Verschillende projecten breiden uit of gaan van start op nieuwe locaties. Daarnaast zijn er verschillende volledig nieuwe initiatieven. Met de test ‘Ontdekken wat je leuk vindt’ weten jongeren in twee minuten welke MDT bij hen past. Willen ze actief aan de slag met een sportproject, ligt hun hart bij zorg & welzijn of is duurzaamheid hen op het lijf geschreven? Er is keuze en variatie genoeg. De een gaat zich met Fair Future Generators inzetten voor een duurzaam Nederland, de ander geeft via YourCube taalles aan statushouders. MDT-en in het pr- of eventteam van Humanitas kan ook vanuit MDT-project Make a Difference Today. En wie als coach aan de slag wil, kiest voor IMcoach en begeleidt kinderen bij het doen van huiswerk of sportieve activiteiten.

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)

Tijdens hun MDT ontdekken en ontwikkelen jongeren hun talenten en leren nieuwe mensen en andere leefwerelden kennen. Tegelijkertijd zetten ze zich in voor een ander of de samenleving. Jongeren van 14 tot 27 jaar kunnen MDT naast school of werk doen. De ervaring die ze opdoen komt goed van pas bij het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomst. MDT is een samenwerking van de rijksoverheid, jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk. Zie voor meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl en de video Wat is MDT.

