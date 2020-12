Dranquilo-campagne: doorbreek je drinkgewoontes

De meeste mensen weten wel dat het gezonder is om bewust om te gaan met alcohol. Toch is het niet altijd eenvoudig om dat ook daadwerkelijk te doen, bijvoorbeeld door even niet te drinken tijdens een avondje met familie of vrienden. Met de nieuwe publiekscampagne Dranquilo wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) mensen aanmoedigen om drinkgewoontes te doorbreken.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Alcohol drinken verhoogt het risico op allerlei ellende met je gezondheid. Daarover willen we niet met een vingertje wijzen maar mensen wel aansporen om er vooral bewust mee om te gaan. Deze nieuwe campagne laat met een knipoog zien dat rustig aan doen met alcohol – van een tijd helemaal niet drinken tot een rondje overslaan en alles wat daar tussen zit - heel normaal is.”

Ik doe dranquilo

Het is voor het eerst sinds de jaren ’90 dat de overheid een campagne start om bewuster om te gaan met alcohol. De Dranquilo-campagne laat zien dat geen of minder alcohol drinken heel normaal is en dat je niet buiten de groep valt als je niet meedrinkt. Dranquilo doen, is gezond! De term dranquilo komt van het Spaanse woord ‘tranquilo’, wat ‘kalm aan’ betekent. Als je – korter of langer - geen alcohol drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: “Ik ben dranquilo.” of “Vanavond doe ik lekker dranquilo”.

Nationaal Preventieakkoord

De campagne – met bijzondere aandacht voor ouderen, studenten en plattelandsjongeren - komt voort uit de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord om het bewustzijn van het gebruik van alcohol en het kennisniveau over de effecten ervan te verhogen. Eén van de doelstellingen daarin is een afname van het percentage overmatige drinkers in 2040 van 8,8% naar 5% en van het percentage zware drinkers van 8,5% naar 5%. Alcoholgebruik zit echter diep verankerd in de Nederlandse cultuur. Acht op de tien Nederlanders boven de 18 jaar drinkt wel eens alcohol, vaak om de gezelligheid. Wel bleek vorig jaar uit het Alcoholexamen, dat VWS samen met het Trimbos-instituut hield, dat 16% van de Nederlanders overweegt om in de toekomst minder te gaan drinken. Ook deden dit jaar meer mensen dan ooit mee aan Dry January en wordt alcoholvrij bier steeds populairder.

Onderzoek Trimbos-instituut: schade van alcoholgebruik onderschat

De persoonlijke en maatschappelijke schade van alcoholgebruik wordt in Nederland nog altijd onderschat, blijkt uit onderzoek ‘Kennismonitor Alcohol’ van het Trimbos-instituut in opdracht van VWS. Zo weten de meeste mensen niet dat alcohol het risico op kanker, dementie of een miskraam vergroot. Verder valt op dat de meesten de kosten van alcohol voor de samenleving veel te laag inschatten. Die bedragen tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar.

Het onderzoek laat ook zien dat overmatige en zware drinkers meer moeite hebben met sociale druk. Als anderen drinken, vinden ze het bijvoorbeeld moeilijker om dat zelf niet te doen. Daarom is het zo belangrijk dat de norm verandert en mensen bewuster omgaan met alcohol. Nederlanders kunnen meer inzicht krijgen in hun eigen drinkgedrag en hun kennis over alcohol testen op www.alcoholinfo.nl.

Meerjarige campagne

De nieuwe campagne gaat meerdere jaren lopen en start direct met een aantal korte commercials. In aanloop naar Dry January 2021 (aanmelden kan via www.ikpas.nl) worden online video’s ‘met een knipoog’ gepost op social media en komen buiten posters op billboards te hangen. In de commercials komen verschillende doelgroepen en sociale situaties voorbij, van plattelands jongeren tot 55-plussers tot studenten. Vanaf februari volgend jaar is de campagne ook op televisie te zien. Alle informatie over de campagne is te vinden op de website www.dranquilo.nl.

De Dranquilo campagne is mede tot stand gekomen met betrokken partijen uit het Nationaal Preventie Akkoord, met als doel om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.