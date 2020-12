Kiezer krijgt meer invloed

Het wetsvoorstel Burgerforum Kiesstelsel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het kiesstelsel wijzigt is vandaag in consultatie gegaan. Door de wijziging van het kiesstelsel krijgt de kiezer straks de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die individueel stemmen verwerven van de kiezers worden sneller gekozen dan dat nu het geval zou zijn met voorkeurstemmen. De Staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde deze wijziging, het kabinet heeft dit advies overgenomen.