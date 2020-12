Kabinet breidt steunpakket uit vanwege verzwaarde lockdown

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zit Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet voegt hier vandaag een aantal gerichte tegemoetkomingen aan toe. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel

De lockdown raakt de nu verplicht gesloten detailhandel hard. Winkeliers hebben hun voorraden aangevuld voor de feestdagen. Deze voorraad is bij heropening minder waard, of kan helemaal niet meer worden verkocht. Winkeliers krijgen daarom de eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is 20.160 euro en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Kledingzaak

Een doorsnee kledingzaak met een omzet van € 200.000 per kwartaal, een loonsom van € 24.950* per kwartaal en € 30.000** aan vaste lasten per kwartaal krijgt bij een omzetverlies van 30% in Q4 2020 voor dat kwartaal in totaal € 13.700 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 4.500 TVL + € 7.500 NOW + € 1.700 subsidie voorraadkosten).

Bij een omzetverlies van 50% in Q4 2020 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal € 23.800 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 8.350 TVL + € 12.350 NOW + € 3.100 subsidie voorraadkosten).

Bij een omzetverlies van 80% in Q4 2020 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal € 40.550 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 15.400 TVL + € 19.400 NOW + € 5.750 subsidie voorraadkosten).

* De loonsommen zijn gebaseerd op de totale personele kostenpercentages van de betreffende sectoren, gecorrigeerd voor de verschillen tussen de bij de NOW gebruikte loonsom uit de Polisadministratie en de bijkomende personele lasten à 40% (Bron: CBS Statline).

** Hierbij is uitgegaan van het vastelastenpercentage van 15% die bij de TVL worden gehanteerd voor kledingzaken, die is gebaseerd op CBS-data op 2-digitniveau.

Online sportles

Daarnaast geldt een tijdelijk verlaagd btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden gedurende de verplichte sluiting. Deze maatregel gold al eerder tijdens de verplichte sluiting van sportscholen. Sporters kunnen hier weer gebruik van maken totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Apparaten voor thuisonderwijs

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Daarom maakt het kabinet 15 miljoen euro vrij voor apparaten (zoals laptops) voor (kwetsbare) leerlingen die thuis geen device tot hun beschikking hebben om afstandsonderwijs te kunnen volgen tijdens de lockdown.

Kinderopvang

Net als in het afgelopen voorjaar krijgen ouders een tegemoetkoming voor de kosten die zij maken voor kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang in deze periode. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de eerdere regeling voor ouders met kinderopvangtoeslag, voor ouders met gemeentelijke regelingen en ouders zonder een van beide.

Dierenwelzijn

Het kabinet heeft eerder 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen om dierenwelzijn te waarborgen. Nu wordt nog eens 17 miljoen euro gereserveerd om eventuele nieuwe problemen te ondervangen.

Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector is nu in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn investeringen gedaan die nu moeilijker kunnen worden terugverdiend. Om die reden heeft het kabinet aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur van 882 miljoen euro nu 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

Reiskosten

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Starters

Het kabinet werkt de mogelijkheid uit voor een leningsfaciliteit voor starters. Hiervoor moet eerst goedkeuring gevraagd worden van de Europese Commissie.

Referentie en aanvraagperiodes van de NOW 3-en TVL

Vanwege de lockdown is het sinds 15 december 9.00 uur weer mogelijk om de tegemoetkoming in loonkosten aan te vragen, tot en met 27 december 2020. Werkgevers die nog geen subsidie hadden aangevraagd over deze periode, kunnen dit nu alsnog doen. Als de werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW2 kent de NOW een bepaling waardoor de werkgever de periode waarover het omzetverlies wordt berekend kan laten ingaan 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. De verzwaarde lockdown valt desgewenst dan volledig in dit tijdvak.

Uitstel aflossing Tozo-lening

Het kabinet regelt dat alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. Zij hoeven pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wordt in die periode de renteopbouw op deze leningen stopgezet. Het aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden verlengd, van 3 naar 3,5 jaar.

In totaal geeft het kabinet in 2020 en 2021 52,8 miljard euro uit om de coronacrisis te bestrijden. Daarbovenop geeft het kabinet voor deze jaren 11,4 miljard aan belastinguitstel, leningen en garanties.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.