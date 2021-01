Verzamelbrief Kinderopvang december 2020

Staatssecretaris Van ‘t Wout heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van de kinderopvang. Hierin worden onder andere een aantal onderzoeken naar de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang aangeboden. Ook wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang van afgelopen voorjaar besproken.