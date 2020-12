Minister Blok positief over bereiken akkoord EU en VK over nieuw partnerschap

Het is positief dat de EU en het VK een akkoord hebben bereikt over een nieuw partnerschap, na moeilijke en unieke onderhandelingen. Onder hoge tijdsdruk moest een nieuwe relatie met een uitgetreden EU-lidstaat worden vormgegeven. Ik wil EU hoofdonderhandelaar Barnier, voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en hun teams bedanken voor hun onvermoeibare inzet.

Nederland, de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement zullen nu de conceptteksten nauwkeurig gaan bestuderen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het VK, de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren en de governance van het akkoord.

De tijd om dit te doen is zeer beperkt. Voorafgaand aan de Brussels besluitvorming zal de regering een eerste appreciatie van het akkoord aan het parlement sturen, zodat er gelegenheid is het akkoord te bespreken.

Per 1 januari 2021 gaan nieuwe regels gelden in de relatie met het VK. Dit gaan ook ondernemers en burgers merken. Het is daarom van belang dat iedereen zich hier zo goed mogelijk op voorbereidt.