Na grote investering nu sterke groei jonge belofte PhotonDelta

Het jonge Nederlandse fotonica-epicentrum PhotonDelta maakte de afgelopen twee jaar een grote groei door en verwacht dat deze ontwikkeling doorzet. Het aantal actieve bedrijven nam toe van 8 naar 16; voor 2021 verwacht men een werkgelegenheid van 550 fte (was 315), een omzet van 60 miljoen euro (was 13 miljoen). Daarnaast wist PhotonDelta de totale investeringen in fotonicabedrijven ruim te verviervoudigen: met 23 miljoen euro aan eigen inbreng werd van externe partijen 88 miljoen euro extra kapitaal aangetrokken.

Op 13 december 2018 investeerden het Rijk, een aantal provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen samen tot en met 2026 in totaal 236 miljoen in PhotonDelta. Deze samenwerking richt zich specifiek op ge ïntegreerde fotonica: chips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daardoor in vele opzichten beter zijn dan conventionele chips.

PhotonDelta speelt een belangrijke rol in de Nationale Agenda Fotonica die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Fotonica is een van onze grootste beloften voor de toekomst. Het gaat leiden tot talloze uitvindingen die de maatschappij ten goede komen: van zuinige datacentra tot betaalbare medische apparatuur. PhotonDelta laat zien dat een belofte ook al flink kan groeien en kan zorgen voor nieuwe kennis, inkomsten en banen. Zo doet PhotonDelta precies wat we als land voor ogen hebben als het gaat om innovatie: met nieuwe ideeën de wereld verbeteren en tegelijkertijd onze economie versterken. ”

Boegbeeld fotonica René Penning de Vries: “De afgelopen twee jaar gingen voor ons om het doorkomen van de beruchte ‘valley of death’: de periode waarin snelgroeiende bedrijven afhankelijk zijn van extern kapitaal om te overleven. Daar zijn we glansrijk uitgekomen: we hebben niet alleen overleefd, we zijn gegroeid. Investeerders weten ons te vinden, klanten kunnen bij ons terecht voor het hele proces van ontwikkeling tot productie. We zijn er klaar voor om ons ecosysteem uit te bouwen tot 4000 banen en 1 miljard euro omzet in 2026.”

Lichtdeeltjes in plaats van elektriciteit

Geïntegreerde fotonicachips werken met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van met elektriciteit. Daardoor zijn ze nauwkeuriger, sneller, zuiniger en betrouwbaarder dan conventionele chips. De chips hebben veel toepassingen: ze kunnen bijvoorbeeld datacentra zuiniger maken, zeer gevoelige sensoren opleveren die vervormingen in bruggen kunnen meten, of kleine en betaalbare medische scanners mogelijk maken.

Bij PhotonDelta aangesloten wetenschappers van de TU Eindhoven en de Universiteit Twente brachten zo’n 500 publicaties uit. Uit die ontdekkingen zijn de afgelopen twee jaar 5 startups voortgekomen. De meest recente is MantiSpectra. Het bedrijf maakt van een uitvinding van de TU Eindhoven een product: een draagbaar apparaat waarmee je de chemische samenstelling van een object niet hoeft te achterhalen in een laboratorium maar het snel kan ‘zien’ met speciale infraroodsensoren op basis van fotonicachips. De uitvinding maakt het bijvoorbeeld voor tuinbouwers mogelijk om te zien wanneer het beste oogstmoment is voor tomaten. Het bedrijf verwacht het apparaat ook in andere sectoren te kunnen toepassen, zoals in de gezondheidszorg.



Mkb en startups nodig voor innovatie

PhotonDelta bouwt haar ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen steeds verder uit. Daarbij wordt geïntegreerde fotonica voor bestaande bedrijven toegankelijk gemaakt. Dit gebeurt onder andere door het Photonic Integration Technology Centre, dat erop gericht is om nieuwe ideeën zo ver te ontwikkelen dat de mkb-bedrijven in het ecosysteem de productie ervan kunnen overnemen en er nieuwe toepassingen mee kunnen ontwikkelen.

Ook stimuleert PhotonDelta het ontstaan van nieuwe startups. Hiervoor is de PhotonDelta Startup Studio opgezet. Het doel is om in 2021 6 nieuwe startups voort te brengen; in 2022 moeten er 10 startups uit voortkomen. De jonge bedrijven worden door PhotonDelta geholpen aan een netwerk, kapitaal en kennis.



Nederland op de wereldkaart

PhotonDelta heeft de afgelopen twee jaar de Nederlandse koppositie op het gebied van fotonica verstevigd. Zo heeft PhotonDelta mede de leiding over het Europese project PhotonHub Europe. Het project ondersteunt het midden- en kleinbedrijf in Europa met het toepassen van fotonica in hun producten en diensten.

Samen met het toonaangevende Massachusetts Institute of Technology (MIT) presenteerde PhotonDelta op 10 december 2020 de zogenoemde ISPR-International, een wereldwijd referentiedocument dat met behulp van zogenoemde roadmaps de volle potentie van fotonica op tal van gebieden in kaart brengt. Aan het document werkten wereldwijd zo’n 400 experts van grote bedrijven, mkb en universiteiten.