Jaarwisseling met corona-maatregelen beheersbaar verlopen

De jaarwisseling van 2020-2021 is beheersbaar verlopen. Er waren minder geweldsincidenten, minder vuurwerkslachtoffers en meer meldingen van overlast ten opzichte van een jaar eerder. Dankzij goede voorbereiding en adequaat optreden van politie en hulpdiensten zijn grote excessen uitgebleven. Het hoofddoel van het tijdelijk vuurwerkverbod om tijdens de jaarwisseling de zorg niet extra te belasten, is bereikt.

Dat blijkt uit het Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021 dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door de corona-maatregelen en het tijdelijk vuurwerkverbod was het een oud en nieuw onder bijzondere omstandigheden.

Dankzij de inzet van de hulpdiensten en de vele Nederlanders die zich aan de corona-regels hebben gehouden, is volgens het kabinet de jaarwisseling beheersbaar verlopen. Het aantal vuurwerkslachtoffers is in vergelijking met de eerdere jaarwisseling met 70 procent gedaald. Dit betekent dat het doel van het tijdelijke vuurwerkverbod, het ontlasten van de zorg, is behaald. Verder waren deze jaarwisseling fors meer agenten aan het werk. Daar waar een kleine groep toch voor ernstige overlast heeft gezorgd met geweld, vuurwerk en door auto’s in de brand te steken, is door adequaat optreden van de politie en hulpdiensten erger voorkomen.

Bijzondere jaarwisseling

De ervaringen die zijn opgedaan tijdens deze jaarwisseling worden meegenomen in voorbereidingen voor komende vieringen van oud en nieuw. De omstandigheden deze jaarwisseling waren bijzonder door het tijdelijke vuurwerkverbod, de andere corona-maatregelen en dat er bijvoorbeeld geen vuurwerkshows of andere oud en nieuw-vieringen mogelijk waren, die door gemeenten in eerdere jaren succesvol werden gefaciliteerd om ongeregeldheden tegen te gaan.

