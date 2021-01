Verplichte sneltest voor reizigers uit VK, Ierland en Zuid-Afrika

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika die per vliegtuig en veerboot naar Nederland komen, moeten in het bezit zijn van een direct voor vertrek afgenomen negatieve sneltest. Deze test komt bovenop de nu al verplichte negatieve PCR test 72 uur voor aankomst. De verplichte sneltest geldt ook voor transportmedewerkers zoals vrachtwagenchauffeurs en bemanning aan boord van vliegtuigen en veerboten.

Het kabinet neemt deze extra maatregelen om het risico op verspreiding van de nieuwe varianten op het Coronavirus verder te beperken. Voor reizigers die per trein uit het Verenigd Koninkrijk naar ons land reizen en voor chauffeurs die gebruik maken van de tunnel tussen Dover en Calais geldt de verplichte sneltest al.



Nederland trekt op met Frankrijk en Belgiƫ om de import van de virusvarianten uit het VK tegen te gaan. Het kabinet blijft benadrukken dat het de bedoeling is dat mensen in Nederland blijven en niet op reis gaan. De extra maatregelen gaan binnen enkele dagen in.