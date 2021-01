Eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie voor zes onderwijsteams

Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit. Deze nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen te onderschrijven, dient als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren en vertelt docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling.

Van Engelshoven: ‘Al 25 jaar reiken we in Nederland de Spinozapremie uit, waarmee we toponderzoekers op het schild hijsen. Voor docenten en docententeams ontbrak zo’n premie, en daarmee ook een vorm van waardering voor hun voortreffelijke werk. Deze premie moet daar verandering in brengen. Het uitreiken van de premie was al gepland, maar had niet op een passender moment kunnen komen. Door de pandemie en het digitale onderwijs zien heel veel mensen binnen en buiten de onderwijsinstellingen hoe belangrijk innoverende docententeams zijn.’

In totaal is er jaarlijks 5 miljoen euro te verdelen. 2½ miljoen euro voor de teams van de hogescholen en hetzelfde bedrag voor de teams van de universiteiten. De genomineerde teams ontvangen 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. Door de premie toe te kennen aan zes verschillende docententeams in plaats één winnaar te kiezen of individuele docenten te laten winnen, wil de minister ook samenwerking en innovaties in het onderwijs waarderen en stimuleren. De premie heeft daarnaast als boodschap dat je niet alleen als onderzoeker carrière kunt maken in het hoger onderwijs, maar ook als docent.

Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

Genomineerde onderwijsteams

De zes genomineerde onderwijsteams en hun projecten:

Open-ICT team, Hogeschool Utrecht

Genomineerd om een project dat ervoor zorgt dat studenten direct op hun eerste dag kennis kunnen maken met bestaande projecten uit het échte bedrijfsleven.

LeerLevels, Hogeschool van Amsterdam

Genomineerd vanwege een app die door middel van kunstmatige intelligentie gepersonaliseerd leren op grote schaal mogelijk maakt. Zo wordt persoonlijke begeleiding mogelijk voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.

Team Value Creators, Windesheim

Genomineerd vanwege hun ‘value creators’ traject, waarin studenten samenwerken aan een complex maatschappelijk onderwerp en ze dit benaderen vanuit verschillende perspectieven en disciplines, met als doel om studenten klaar te stomen voor een internationale loopbaan met impact.

TU/e Innovation Space, TU Eindhoven

Genomineerd vanwege hun leercentrum voor onderwijsinnovatie waar studenten, onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verantwoorde oplossingen kunnen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.

Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht

Genomineerd omdat het onderwijsteam van de Urban Futures Studio er in geslaagd is om een vernieuwend onderwijsconcept te introduceren, waarin studenten en beleidsmakers in een Mixed Classroom van en met elkaar leren over duurzaamheidsvraagstukken.

RASL-minor, Erasmus Universiteit, i.s.m. Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam en Codarts

Genomineerd om hun minor ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’, een innovatief onderwijsprogramma waarin kunst en wetenschap worden verbonden. Hbo- en wo-studenten werken samen om een zelfgekozen maatschappelijk probleem aan te pakken.

Bekendmaking 1 maart

Welk docententeam welke premie wint wordt bekendgemaakt op 1 maart 2021, tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival, dat vanwege corona dit jaar online plaatsvindt. Inzendingen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie onder leiding van dr. ir. Marc van Mil van de Universiteit Utrecht, die in 2017 werd uitgeroepen tot Docent van het Jaar.