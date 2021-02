Huren in gereguleerde sector in 2021 niet verhoogd

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Voor huurders die een sociale woning huren betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Gemiddeld scheelt dit een huurder rond de zes euro per maand.

Woningcorporaties en grotere verhuurders worden tegemoet komen via de verhuurderheffing. Voor de kleinere verhuurders wordt uitgezocht of er mogelijkheden voor tegemoetkoming zijn.

Investeringen op peil houden

Minister Ollongren geeft hiermee uitvoering aan de motie Beckerman c.s. die op 9 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen is. ‘Dit is goed nieuws voor alle mensen die huren in de sociale sector. Ik wil er tegelijk voor zorgen dat het niet ten koste gaat van de bouw, onderhoud en verduurzaming. Het is voor mensen belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen bijkomen, dat huurwoningen worden onderhouden en dat de verduurzaming van de bestaande woningen doorgaat. Dat kost geld. Daarom trekt het kabinet jaarlijks 200 miljoen euro uit om woningbouwcorporaties en andere verhuurders te compenseren.’

Woningcorporaties en particuliere verhuurders

Alle verhuurders die in de gereguleerde sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. De huurbevriezing geldt voor:

Woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs van belang: lag deze bij de beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector.

Voor 2021 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal € 752,33 per maand.

Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. De huren van deze woningen kunnen wel verhoogd worden.