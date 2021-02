Jos Brinkprijs 2021

Op 30 mei 2021 zal minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatie prijs uitreiken. Deze regeringsprijzen gaan elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). De minister doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor beide prijzen.

De Jos Brink Oeuvre Prijs gaat naar een persoon, groep of instelling die zich fundamenteel en langdurig inzet voor de acceptatie en veiligheid LHBTI’s. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, gemaakt door een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. De Jos Brink Innovatie Prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI’s. De prijs is 1.000 euro.

Aanmelden kandidaten

Iedereen kan mensen en organisaties voordragen voor de oeuvre- en de innovatieprijs. Op www.josbrinkprijs.nl kunnen kandidaten worden aangemeld.

Jury

De nieuwe jury bestaat uit voorzitter Ellie Lust (televisiepersoonlijkheid, oud politiewoordvoerder, roze in blauw), documentairemaker Pete Wu, acteur jeugdserie SpangaS Thorn Roos de Vries, Hanna van Vliet (Actrice lhbti-serie Anne+) en Afiah Vijlbrief onderzoeker, gespecialiseerd in gender en seksuele diversiteit bij RADAR.

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2019 is de oeuvreprijs uitgereikt aan Joke Swiebel, de innovatieprijs ging naar Bowi Jong.