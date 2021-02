Nieuwe overeenkomst tussen Nederlandse innovatieve luchtvaartindustrie en Airbus

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze internationale samenwerking verstevigd met een nieuwe overeenkomst tussen het bedrijfsleven vertegenwoordigd door de Netherlands Aerospace Group (NAG) en de Europese vliegtuigontwikkelaar Airbus.

De eerste samenwerkingsafspraak tussen NAG en Airbus werd in 2005 getekend. Nederlandse toeleveranciers speelden de afgelopen jaren een grote rol bij innovatieve oplossingen en verduurzaming van deze sector. Bijvoorbeeld doordat kennisinstellingen en ondernemers gezamenlijk high tech materialen waaronder kunststof composieten hebben ontwikkeld. Zoals zogenoemde thermoplastics, lichtgewicht materiaal, dat wordt gebruikt voor de productie van vliegtuigen ook door Airbus.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Het is mijn doel om Nederlandse techbedrijven en onze maakindustrie goed te positioneren. We willen immers innovatieleider blijven. Internationale samenwerking zorgt in Nederland voor extra banen en inkomsten. Bijvoorbeeld, omdat onze ondernemers composieten voor vliegtuigen mogen ontwikkelen én produceren. De ondertekening van vandaag zorgt dat we op dit gebied kunnen blijven meedoen. En dat is ook belangrijk op het moment dat de luchtvaartsector weer uit de coronacrisis klimt en doorgaat met innoveren en verduurzamen.”