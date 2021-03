Nieuwe burgemeester in Waterland

M.C. (Marian) van der Weele is benoemd tot burgemeester van de gemeente Waterland. De benoeming gaat in op 11 maart 2021.

Mevrouw Van der Weele (56 jaar) is lid van D66. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Ouder-Amstel.

Op dit moment is Sicko Heldoorn (PvdA) waarnemend burgemeester van Waterland.