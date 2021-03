Eenzaamheid omarmd door het grote publiek

Den Haag, 4 maart 2021 - Eenzaamheid is met de winst van een Loeki, een publieksprijs voor de beste reclame van het jaar, door het grote publiek omarmd en op de kaart gezet. “Een beloning voor iedereen die zich inzet tegen eenzaamheid door er voor anderen te zijn of door het bespreekbaar te maken,” zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het ministerie van VWS ontving op 3 maart samen met reclamebureau Open Now de Zilveren Loeki 2020 voor de reclame ‘buurttuin’. De reclame laat in twee scenario’s zien wat de impact kan zijn als je iets kleins voor iemand doet, en de impact als je dat niet doet.

De Jonge: “We willen laten zien dat je al met een klein gebaar een verschil kunt maken voor een ander. Ook - of juist - in deze coronaperiode. Om op deze manier het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken. Deze prijs is een groot compliment en een aanmoediging voor alle organisaties en vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor het verminderen van eenzaamheid in Nederland.”