Vervroegd stemmen in Alkmaar verloopt voorspoedig

Vandaag is de eerste van drie dagen dat kiezers kunnen stemmen in het stemlokaal. Minister Kajsa Ollongren reist door het land om te kijken hoe deze Tweede Kamerverkiezing verloopt. Vandaag was zij in Alkmaar, waar zij met burgemeester Emile Roemer een bezoek bracht aan een stembureau.

Op het stadhuis, de locatie van het stembureau, sprak de minister met het verkiezingsteam van Alkmaar en stembureauleden. Onderwerp van gesprek was onder meer het vervroegd stemmen. Bij deze Tweede Kamerverkiezing is in alle gemeenten een aantal stembureaus al op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend, vooral voor risicogroepen. In Alkmaar gaat het om 10 locaties voor vervroegd stemmen. Op 17 maart zijn in deze gemeente 68 stembureaus geopend.

Minister Ollongren: “Het zijn dit jaar bijzondere verkiezingen, met enkele nieuwe onderdelen. Het is goed om hier in Alkmaar te zien hoe men zich daarop heeft voorbereid en hoe het vervroegd stemmen verloopt. Dat verdient een groot compliment, aan alle mensen van de gemeente, de stembureauleden en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.”

Burgemeester Roemer: “Wij hebben er alles aan gedaan om de verkiezingen veilig en coronaproof te organiseren. Ik ben trots op alle Alkmaarders die hier hun bijdrage aan leveren. We leven in een democratie en dat is een groot goed. Daarom is het heel belangrijk dat we dit met zijn allen goed doen.”

Campagne Elke Stem Telt

Op 15, 16 en 17 maart, de verkiezingsdagen van de Tweede Kamerverkiezing, bezoekt minister Ollongren diverse gemeenten om te kijken hoe het verloopt. De landelijke campagne Elke Stem Telt informeert kiezers over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. Zo gaat voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ hebben de gelegenheid gehad om per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.