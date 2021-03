Aanpassing procedure vooropening briefstemmen

Minister Kajsa Ollongren past de werkwijze aan voor de vooropening van briefstemmen. Dit schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Briefstemmen die niet helemaal volgens de instructie zijn verstuurd, kunnen toch worden meegeteld als de briefstembiljetenvelop een stempluspas bevat.

Nadat dat de stempluspas op geldigheid is gecontroleerd, kan de geopende briefstembiljetenvelop met het briefstembiljet in de stembus worden gedaan.

Het briefstembiljet wordt daarbij niet opengevouwen of ingezien. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd.

Deze aanpassing is conform het spoedadvies dat de minister heeft ingewonnen bij de Raad van State en de Kiesraad.