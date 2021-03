Gemeenten, stembureauleden en vrijwilligers zetten schouders onder bijzondere verkiezing

Vandaag is derde en laatste dag van de Tweede Kamerverkiezing. Het is een bijzondere editie, met vroegstemmen, briefstemmen en speciale coronamaatregelen op de stembureaus. Gemeenten, stembureauleden en vrijwilligers zorgen ervoor dat de verkiezingen ook nu goed en veilig verlopen. Minister Kajsa Ollongren reisde vandaag van oost naar west door het land en nam een kijkje op stemlocaties in Nijmegen en Utrecht.

In Nijmegen bezocht de minister samen met burgemeester Hubert Bruls het stemlokaal in het ROC-gebouw aan de Campusbaan. Zij sprak er met enkele studenten, die op deze locatie meehelpen om alles in goede banen te leiden. Daarna volgde een bezoek aan de stemstraat in De Vasim. Op het terrein van deze culturele broedplaats kunnen kiezers stemmen vanuit hun auto.

Burgemeester Bruls : “We hebben heel veel werk gestopt in de voorbereiding om het stemmen veilig te laten verlopen. Het aantal mensen dat is komen helpen is groot. Mooi ook dat daar veel studenten en andere jongeren tussen zitten. De Nijmegenaren hebben er met elkaar alles aan gedaan om dit mogelijk te maken."

In Utrecht stond voor de minister een bijzonder stembureau op het programma, namelijk een locatie speciaal voor doven en slechthorenden. De aanwezige gebarentolken en andere betrokkenen legden aan de minister en burgemeester Sharon Dijksma uit hoe het stemmen daar in zijn werk gaat. Ook de tweede stop in deze gemeente betrof een bijzondere locatie: Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht.





Burgemeester Dijksma: “Het was een enorme toer om ruim 190 locaties helemaal coronaproof in te richten. En dan ook nog met bijzondere plekken zoals het stadion, de stemstraat en een mobiele stemtrailer. Des te trotser ben ik erop dat het hier in Utrecht dankzij de inzet van veel van onze inwoners voor elkaar hebben gekregen dat het staat. Met alle maatregelen die we hebben genomen, kunnen we alle Utrechtse kiezers goed bedienen.”

Minister Ollongren: “Na de vroegstemdagen van gisteren en eergisteren is vandaag dé verkiezingsdag, waarop het overgrote deel van de kiezers naar de stembus gaat. Geweldig om op verschillende plaatsen in het land te zien hoe groot de inzet is van gemeenten, stembureauleden en vrijwilligers. Dankzij hun inspanningen kunnen alle kiezers goed en veilig hun stem uitbrengen. Het is hartverwarmend, en belangrijk. Want elke stem telt.”

Campagne Elke Stem Telt

Op 15, 16 en 17 maart, de verkiezingsdagen van de Tweede Kamerverkiezing, bezocht minister Ollongren diverse gemeenten. De landelijke campagne Elke Stem Telt informeerde kiezers over de wijze waarop zij hun stem konden uitbrengen. Ook in deze coronatijd werd ervoor gezorgd dat iedereen kon stemmen. Want elke stem telt. Daarom waren er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. Zo ging voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ hadden de gelegenheid om per brief stemmen. En had je coronaklachten? Dan kon je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.