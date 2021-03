Nieuwe burgemeester in Harlingen

C.M. (Ina) Sjerps is benoemd tot burgemeester van de gemeente Harlingen. De benoeming gaat in op 31 mei 2021.

Mevrouw Sjerps (62 jaar) is lid van de PvdA. Zij was tot 1 mei 2020 strategisch adviseur van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op dit moment is Roel Sluiter (PvdA) burgemeester van Harlingen.

Nije boargemaster yn Harns

C.M. (Ina) Sjerps is beneamd ta boargemaster fan de gemeente Harns. De beneaming giet yn op 31 maaie 2021.



Frou Sjerps (62 jier) is lid fan de PvdA. Sy wie oant 1 maaie 2020 strategysk adviseur fan it kolleezje fan bestjoer fan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op it stuit is Roel Sluiter (PvdA) boargemaster fan Harns.