Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de omgeving. Samen met Rijksoverheid heeft Tata Steel afspraken gemaakt (Expression of Principles) over de CO2-reductie van het staalbedrijf. Tata Steel Nederland heeft in overleg met EZK in de afgelopen periode haar plannen voor CO2-reductie verder aangescherpt. Tata Steel heeft de ambitie om in 2030 5 Mton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren. Dit gaat een flinke stap verder dan de proportionele bijdrage van Tata Steel aan het Klimaatakkoord.

Minister Bas van ’t Wout: “De 5 Mton reductie is een ambitieuze stap waarmee Tata Steel Nederland een belangrijke bijdrage levert aan het Klimaatakkoord. Ik ben blij met deze grote stap en erken het nationale belang van de mogelijkheid voor het staalbedrijf om in Nederland te kunnen blijven investeren. Ik vind het belangrijk dat de verduurzaming van de industrie in Nederland plaatsvindt. Met het oog op die doelstelling blijf ik ook de komende periode nauw samenwerken met alle partijen die een bijdrage moeten leveren aan het Klimaatakkoord.”

De voornemens van Tata Steel Nederland voor CO2-reductie zijn ambitieus en passen binnen de doelen van het Klimaatakkoord om te sturen op kostenefficiënte CO2-reductie. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de CO2-reductieplannen niet kunnen worden gehaald zonder dat aan enkele belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Daarom zet het kabinet zich in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie weg te nemen. Ook denkt de Rijksoverheid mee over mogelijkheden om de nodige investeringen financieel mogelijk te maken met de bestaande fondsen, zowel nationaal als Europees.

Naast CO2-reductie, moeten ook publieke zorgen voor gezondheid, milieuhinder en overlast voor de omgeving geadresseerd worden. Ook deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de Expression of Principles, en moeten in de komende periode nog verder worden geconcretiseerd. Tata Steel Nederland gaat 300 miljoen euro investeren conform de Roadmap+. Tata Steel heeft aangegeven dat ze de komende periode verder in dialoog gaat met de omgeving over de zorgen op het gebied van milieu, gezondheid en overlast.

De Tweede Kamer heeft met de motie Moorlag het ministerie opgeroepen om maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen.