Startschot Taskforce Onze hulpverleners veilig

Voor mij maakt mijn werk interessant dat ik eigenlijk veel in contact ben met de jeugd.

Maar dat ik ze ook daadwerkelijk iets kan bieden.

Op het moment dat zij overlast veroorzaken in een bepaald gebied en eigenlijk nergens anders terecht kunnen voor hun gevoel dat wij dan kunnen kijken samen met de jeugd,

maar ook samen met de gemeente waar zij dan wel terecht kunnen.

Ik denk wel dat de maatschappij verhardt.

En dat heeft eigenlijk er wel mee te maken dat ik zie dat de grens steeds meer opgezocht wordt, maar ook steeds makkelijker overheen gegaan wordt.

Dat begint met uitschelden, maar dat eindtigt met geweld gebruiken tegen hulpverleners.

We kregen een melding van 'overlast jeugd'.

We kwamen op locatie waarbij vier jongens samen waren.

En in deze tijd is dat natuurlijk niet wenselijk binnen anderhalve meter.

We hebben ze aangesproken en gezegd dat ze eigenlijk moesten weggaan.

In plaats van weggaan hebben ze de keuze gemaakt om de confrontatie aan te gaan.

Waaronder één jongen in het bijzonder.

Eigenlijk moet je je voorstellen dat de verdachte op een gegeven moment bij die boom daar stond.

En mijn collega loopt op hem af en hij staat ongeveer ook ter hoogte van die witte boom.

En hij zegt: "Joh, je bent aangehouden."

En zoals je ziet, had die jongen ook de kans om alle kanten op te rennen.

Maar hij heeft er daadwerkelijk voor gekozen om mijn collega aan te vallen en een bodycheck te geven op zijn maagstreek.

Mijn collega viel daarmee op de grond.

Die, bleek later achteraf, had toen gelijk zijn pols gebroken.

Toen is de verdachte die kant op gerend. Die straat in.

Toen ben ik er achteraan gegaan.

En op een gegeven moment kwamen we bij de volgende straat.

Ik wil hem daar pakken en op dat moment slaat hij mij echt op mijn hals.

Waardoor ik ten val ben gekomen.

En met mijn hoofd op straat terecht gekomen ben.

Waar ik een zware hersenschudding aan overgehouden heb.

Zo zie je maar dat ongeacht hoe jij er in staat, degene voor jou kan een andere keuze daarin maken.

Om dan toch nog de keuze te maken om geweld tegen jou te gebruiken.

En daarom ben ik wel blij dat die taskforce nu zo ver is en dat het opgezet is, want ik denk dat het goed is dat er wel een podium gegeven wordt en dat er gewoon wat meer wordt nagedacht over wat het met iemand doet.

En vooral als iemand jou persoonlijk aanvalt en gewoon het doel heeft jou te verwonden en dat ook lukt.

Dat vind ik eigenlijk het ergste.