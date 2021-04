Wet Kansspelen op afstand treedt in werking

Vandaag treedt de wet Kansspelen op afstand in werking. Met deze wet worden online kansspelen in Nederland gereguleerd. Daarnaast gelden er vanaf vandaag ook scherpere regels voor aanbieders van risicovolle kansspelen om verslavingspreventie te bevorderen. De wetswijziging wordt uitgevoerd om kansspelverslaving te voorkomen, consumenten te beschermen en kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit te voorkomen.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid - fotograaf Bas Kijzers

Honderdduizenden Nederlanders gokken nu nog online bij illegale, buitenlandse aanbieders. Deze aanbieders voldoen niet aan de Nederlandse eisen en staan niet onder toezicht van de Kansspelautoriteit. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers het slachtoffer worden van oneerlijk spelaanbod en fraude en criminaliteit, zoals witwassen.

De kansspelwetgeving is per vandaag aangepast om online kansspelen in Nederland te reguleren. Dit betekent dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden Nederlandse en buitenlandse aanbieders een vergunning verleent voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland.

De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat de aanbieders zich houden aan de regels en grijpt in als dat nodig is. Ook aanbieders die zonder vergunning online kansspelen aanbieden worden aangepakt door de Kansspelautoriteit.

Vanaf vandaag treedt een aantal zaken in werking:

Aanbieders van online kansspelen kunnen een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland;

De Kansspelautoriteit kan beter optreden tegen illegaal kansspelaanbod. Ze kan bijvoorbeeld bindende aanwijzingen geven aan organisaties als reclamebureaus, mediabedrijven en betaaldienstverleners zoals banken om te zorgen dat illegale aanbieders geen gebruik meer kunnen maken van deze diensten;

Casino’s en speelautomatenhallen mogen spelers tijdens het spelen geen bonussen aanbieden.

Beroepssporters en bekende personen die populair zijn onder jongeren mogen niet ingezet worden om reclame te maken voor kansspelen om hen niet te stimuleren om te gokken.

Casino’s en speelautomatenhallen moeten met advies van ervarings- en verslavingsdeskundigen bepalen wanneer ze ingrijpen bij spelers die verslaafd dreigen te raken en op wat voor manier zij dit doen. Dit leggen ze vast in hun verslavingspreventiebeleid.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen aanbieders na het verkrijgen van een vergunning door de Kansspelautoriteit hun spelaanbod aan consumenten aanbieden. Vanaf dat moment kunnen spelers dus deelnemen aan legale online kansspelen. Dit betekent dat de regels voor reclame-uitingen, het verslavingspreventiebeleid en het tegengaan van verslaving vanaf dat moment ook gelden voor online aanbieders van kansspelen. Onder andere de volgende maatregelen gelden vanaf 1 oktober 2021: