Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig

Granuliet in Over de Maas heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat bevestigt nieuw onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Arcadis. Het onderzoek was opgezet om resterende vragen te beantwoorden en zorgen en onrust over granuliet weg te nemen. Er zijn onder meer monsters genomen van het toegepaste granuliet en het grond – en oppervlaktewater. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het onderzoek zojuist naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van Veldhoven: “De conclusies zijn duidelijk en bevestigen dat het granuliet in ‘Over de Maas’ veilig is voor mens en milieu. Ik vind het vervelend dat mensen zich zorgen hebben gemaakt over het gebruik van granuliet. Daarom ben ik blij dat dit rapport er nu ligt. Ik hoop dat deze bevestiging de vragen en zorgen die veel mensen vooral in de omgeving van Over de Maas hadden, zijn weggenomen.”

Zorgen en onrust wegnemen

Arcadis concludeert dat de toepassing van granuliet in diepe plassen in Gelderland, het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas, veilig is. Er zijn geen negatieve effecten voor mens en milieu in de eindsituatie of tijdens de uitvoering. De milieu-hygiënische kwaliteit van het granuliet in Over de Maas is constant en het voldoet aan de schoonste klasse die in Nederland aan grond wordt toegekend. Arcadis geeft ook aan dat er geen acrylamide in de grond, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen. Over deze stof bestonden zorgen. De stof polyacrylamide wordt bij de productie van granuliet toegevoegd om granuliet deeltjes aan elkaar te binden. Bij afbraak van polyacrylamide zou theoretisch acrylamide kunnen vrijkomen. Dat is hier niet het geval. Verder geeft Arcadis aan dat granuliet in sommige gevallen mogelijk minder geschikt is als bovenste laag. Bij veel plassen die verondiept worden, is de bovenste laag standaard een leeflaag die bestaat uit bijvoorbeeld aarde. Ook bij het project Over de Maas is het gebruikte granuliet overal afgedekt met zo’n leeflaag. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt het belangrijk dat bij verondiepen in het algemeen het milieu nog beter beschermd wordt en wil hiervoor meetbare ecologische criteria opstellen.

Wat is granuliet

Granuliet bestaat uit fijne deeltjes die overblijven na het breken en zeven van de natuursteen graniet. Graniet wordt onder andere gebruikt voor het maken van asfalt. Granuliet is gebruikt in diepe plassen om deze minder diep te maken, zo ook in de plassen bij Over de Maas in Gelderland. Om de zorgen bij omwonenden en de gemeente proberen weg te nemen over het toepassen van granuliet in project Over de Maas, hebben we een onafhankelijk onderzoek laten doen door Arcadis. De onderzoeksopdracht is in overleg met de gemeente West Maas en Waal en de provincie opgesteld. Ook vragen van het burgercollectief zijn zover passend binnen de onderzoeksopzet meegenomen.