Samen pakken we de loden leidingen aan

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen er giftige deeltjes in het drinkwater komen. Daarom wordt al decennia lang ingezet op vervanging van loden leidingen. Het lastige hierbij is dat niet exact bekend is waar loden leidingen nog in gebruik zijn. Met een brief aan alle gemeentes wil minister Ollongren aanzetten tot een grootscheepse tracering van loden leidingen. Want de problematiek moeten we gezamenlijk aanpakken.