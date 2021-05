Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Tot nu toe konden alleen mkb-bedrijven gebruik maken van de steunmaatregel. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 17:00 uur zodat zij voldoende tijd hebben om een aanvraag in te dienen. Voor mkb-bedrijven sluit de regeling nog steeds op 18 mei. Het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven is €600.000 voor het eerste kwartaal. Voor grote bedrijven in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal €300.000 bovenop komen.

Eén aanvraag per concern

De Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat voor het eerst open voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers (fte) of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Wanneer grote bedrijven deel uit maken van een groep verbonden ondernemingen zoals een concern, worden deze binnen de staatsteunregels gezien als één partij. Een groep kan daarom maximaal één TVL-aanvraag doen, waarbij de maximale staatssteungrens geldt voor gehele groep. Voor een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen geldt een maximale subsidie van €600.000 voor het eerste kwartaal.

De groep verbonden ondernemingen moet gezamenlijk vaststellen welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de gehele groep. Deze onderneming vraagt vervolgens TVL aan voor de gehele groep. Een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen toont met een accountantsproduct de samenstelling van de groep aan bij de aanvraag van de TVL. Wanneer het subsidiebedrag hoger is dan €125.000 is er, net zoals bij mkb-bedrijven, ook een accountantsproduct nodig bij de vaststelling van de subsidie. RVO en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants hebben hier standaard accountantsproducten voor ontwikkeld.

Aparte openstelling voor grote bedrijven

Om grote bedrijven voldoende tijd te geven om de TVL Q1 2021 aan te vragen blijft de regeling voor deze groep open tot 10 juni 2021 17:00 uur. Het accountsproduct kan eventueel later ingeleverd worden. RVO houdt de TVL-aanvraag dan aan en geeft een maximale termijn om het bewijsstuk aan te leveren. Voor mkb-bedrijven staat de regeling sinds 15 februari open en sluit deze op 18 mei 17:00 uur.

Voor grote bedrijven of een groep verbonden ondernemingen geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30% omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Het subsidiepercentage is zowel voor grote- als mkb-bedrijven 85%.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117 of neem contact op met uw accountant. Bedrijven kunnen met de mkb-toets van de Europese Commissie toetsen of de organisatie een mkb-onderneming of grote onderneming is.