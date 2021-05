63 nieuwe projecten om mkb te helpen met bijscholing personeel

In totaal gaat het om 63 nieuwe projecten, waarbij vaak meerdere bedrijven samenwerken. Elk project krijgt een bedrag tussen de 25.000 en 200.000 euro. Zo ontwerpt het Delftse ondernemerscollectief De Brouwerij een platform waar bedrijfseigenaren in game-vorm worden gestimuleerd zich te ontwikkelen. En werkt het Twentse zorgbedrijf IMEAN aan digitale trainingen die het personeel helpen zorgen voor ouderen met een migratieachtergrond.





Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Jezelf blijven ontwikkelen is heel belangrijk. Dat hebben we ook zeker het afgelopen jaar gezien. Het is belangrijk dat zowel bedrijven en ondernemers als hun medewerkers wendbaar blijven om in te spelen op onverwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. MKB!dee is een mooi initiatief om daaraan in de praktijk bij te dragen. Vooral ook de leercultuur in kleine bedrijven is ontzettend belangrijk. Juist daar is nog veel winst te behalen. In de eerste rondes van MKB!dee zagen we al mooie projecten voorbijkomen. En ook nu zijn er weer een heel aantal projecten die zich specifiek in het klein mkb plaatsvinden. Ik ben trots op deze initiatieven en ben erg benieuwd naar de resultaten.”