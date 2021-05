Nederlandse Staat naar Duitse rechter om kolenmaatregel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stapt naar de Duitse rechter om de vraag of de aangespannen arbitragezaken van 2 elektriciteitscentrales een rechtsbasis hebben. Het Duitse recht biedt een unieke mogelijkheid om vooraf aan een arbitrageprocedure een rechter te vragen of de rechtsbasis wel geldig is. De twee bedrijven Uniper en RWE willen compensatie voor het sluiten van hun kolencentrale in 2030. Het ministerie is van mening dat de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie zorgvuldig tot stand is gekomen en het resultaat is van gedegen democratische besluitvorming, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen.