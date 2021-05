Extra impuls om vaccinatiebereidheid te verhogen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft, samen met huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, gemeenten, lokale organisaties en gemeenschappen een extra impuls om zoveel mogelijk mensen te bereiken met betrouwbare informatie over vaccinatie tegen het coronavirus. Met bijvoorbeeld flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij de huisarts of een ziekenhuis, en voorlichtingsbijeenkomsten in lokale gemeenschappen willen de betrokken partijen mensen helpen bij hun keuze over vaccinatie. Minister De Jonge (VWS) overhandigde vandaag het eerste pakket met informatiemateriaal aan dokter Shakib Sana in het GCML Gezondheidscentrum in Rotterdam.

De pakketten bevatten onder andere posters en flyers over vaccineren, informatiekaarten met eenvoudige tekst in verschillende talen over bijwerkingen en zwangerschap in combinatie met het vaccin en een praatplaat met veel beeld. De materialen kunnen in de wachtkamer worden neergelegd of worden gebruikt tijdens een gesprek over vaccineren. Ook zijn er filmpjes gemaakt voor op de schermen in wachtkamers. De materialen zijn beschikbaar in verschillende talen. Bij de ontwikkeling van de pakketten is samengewerkt met organisaties als Pharos, Stichting Lezen en Schrijven en ABC. Ook is er intensief contact met communicatieprofessionals van de vier grote steden en GGD-en. Vandaag worden de pakketten gebracht naar 1750 huisartsen, apotheken en ziekenhuizen in wijken waarin veel mensen in achterstandssituaties wonen. Volgende week ontvangen nog eens 3600 overige locaties deze informatiepakketten.

Verder heeft het ministerie van VWS de afgelopen tijd voorlichting en training gegeven aan sleutelpersonen met diverse achtergronden. Eind deze week starten de sleutelpersonen met voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeenschappen waar zij onderdeel van zijn, in hun eigen taal en op hun eigen manier.

Minister Hugo de Jonge: “Door de bank genomen is vaccinatiebereidheid in Nederland gelukkig hoog: gemiddeld zo’n 75% van de mensen wil zich laten prikken. Maar er zijn bepaalde groepen mensen die meer twijfelen dan anderen, zoals laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en dak- en thuislozen. Zij willen, naast informatie vanuit de Rijksoverheid, ook graag kunnen overleggen met iemand in de buurt, met de huisarts of met iemand anders die ze vertrouwen. De komende weken spannen veel verschillende partijen zich daarom in om mensen die minder goed bereikt worden met de algemene publiekscampagnes te benaderen en hen te helpen bij de keuze rondom vaccinatie. Ontzettend belangrijk, want steeds als iemand kiest om zich te laten vaccineren, beschermt hij of zij niet alleen zichzelf, maar ook de mensen om zich heen."

Om iedereen in Nederland te helpen met het maken van een keuze over vaccineren tegen corona voert de Rijksoverheid al maanden een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online. Ook via koepelorganisaties, op de website www.coronavaccinatie.nl en via het coronatelefoonnummer 0800-1351 van de Rijksoverheid kunnen mensen informatie krijgen. Maar sommige mensen hebben aanvullende informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken over vaccineren. Het ministerie van VWS, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, GGD-en en gemeenschappen steken daarom veel energie in het bereiken en informeren van mensen die nog twijfelen.

De gezamenlijke aanpak richt zich onder andere op mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, een migratieachtergrond hebben of van wie geen woonadres bekend is. Om bijvoorbeeld arbeidsmigranten goed te bereiken, werken ministerie, GGD, gemeenten en RIVM samen met onder andere werkgeversorganisaties en arbodiensten. Ook voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden is aanvullende inzet voorzien. GGD-regio’s starten vanaf eind mei met speciale vaccinatiemomenten voor deze doelgroep.