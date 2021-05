Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten (TVL) voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 mkb-bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021. Dat is meer dan tijdens de vorige periodes. Mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies konden tot en met 18 mei een aanvraag indienen voor steun. Tot nu toe zijn ruim 91.000 aanvragen goedgekeurd voor het eerste kwartaal en is een bedrag van 2 miljard euro voor deze periode toegekend. 97% van de aanvragen is inmiddels afgehandeld door RVO.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Nu de economie stapsgewijs weer opengaat, komen er weer betere tijden aan voor ondernemers. Dat is hard nodig, want veel ondernemers hebben opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug. Dat zien we ook aan het aantal aanvragen: dat lag ruim lag ruim een kwart hoger dan tijdens de vorige aanvraagperiode. Het kabinet heeft de Tegemoetkoming Vaste Lasten fors uitgebreid in het eerste kwartaal. Daarmee is de steun verhoogd en konden zowel kleine ondernemers met minder vaste lasten als grote bedrijven gebruik maken van de regeling.”

Gebruik TVL verder toegenomen

Sinds het openstellen van de TVL voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling fors toegenomen. Het aantal aanvragen steeg van ruim 90.000 tijdens het laatste kwartaal van 2020 tot 113.521 tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe zijn 91.365 aanvragen voor het eerste kwartaal toegewezen. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. RVO verwerkt de komende tijd zo snel mogelijk de resterende aanvragen. 53% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 1 week na de aanvraag.

De meeste aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (22.371 aanvragen, €417 miljoen toegekend), de detailhandel (16.532, €367 miljoen toegekend) en de wellness sector (13.483, €67 miljoen toegekend).

Grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is eerder deze maand voor de eerste keer voor grote bedrijven met meer dan 250 werknemers opengegaan. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 zodat zij voldoende tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

TVL tweede kwartaal

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen ondernemers voor het eerst uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Hier worden ondernemers mee geholpen die in 2019 om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden, en daardoor geen of beperkt gebruik konden maken van de TVL. De regeling wordt de komende tijd aangepast om dit mogelijk te maken. De planning is om de TVL Q2 2021 voor mkb-bedrijven in de tweede helft van juni open te stellen.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.