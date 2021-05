Glenn Helberg wint Jos Brink Oeuvreprijs 2021

De Jos Brink Oeuvreprijs 2021 is gewonnen door Glenn Helberg. De psychiater en activist kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. De innovatieprijs ging naar Naomie Pieter. De prijzen werden uitgereikt door minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Minister van Engelshoven: “Deze prijzen worden uitgereikt aan mensen die een geweldige bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de positie van LHBTI-personen in de samenleving. Glenn Helberg en Naomie Pieter zijn terechte winnaars en belangrijke rolmodellen waaraan vele een voorbeeld kunnen nemen. Zij staan elke dag op voor gelijkheid in een tijd waarin dat nog steeds niet altijd makkelijk is. Het is van groot belang dat mensen zoals zij die blijven strijden voor gelijkheid en de acceptatie van LHBTI-personen.”

Oeuvreprijs voor Glenn Helberg

“Glenn Helberg is de Mental health father van de queer community”, aldus de jury van de Jos Brinkprijs 2021. Hij zet zich in met een menselijke en intersectionele aanpak en de jury heeft veel waardering voor de moed en het doorzettingsvermogen die daar voor nodig zijn.

Helberg is een Curaçaos-Nederlands psychiater en activist. Hij zet zich al decennia lang op diverse manieren in voor de LHBTI-personen, in het bijzonder voor de Arubaanse en Antilliaanse LHBTI-beweging. Hij was voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Amsterdam-Zeeburg. Op zijn initiatief kwam er de eerste Antilliaans-Arubaanse boot tijdens de Canal Parade, om seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en homo-emancipatie te bevorderen. Ook heeft hij het initiatief genomen voor de landelijke ‘Stop the violence mars en manifestatie’ tegen geweld tegen homoseksuelen.

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren Tieneke Sumter van de Surinaamse Homo-Organisatie (SUHO), Sister Outsider en het LGBT Platform Suriname. En Sandro Kortekaas van de stichting LGBT Asylum Support.

Innovatieprijs voor Naomie Pieter

De Jos Brink Innovatieprijs 2021 is voor Naomie Pieter. Pieter zet zich intersectioneel in voor de LHBTI-gemeenschap en specifiek voor queer mensen van kleur. Volgens de jury spreekt zij zich uit over belangrijke thema’s en zet zich daar voor honderd procent voor in. Pieter organiseerde de Vrouwenemancipatieboot bij de Pride Amsterdam en was jongerenambassadeur in Den Haag. Ze richtte de The Black Queer Archives en Black Queer & Trans Resistance Netherlands op. Ook richtte ze binnen Pride Amsterdam de Pride of Colourcommissie op en organiseerde zij de eerste Black Gay Pride NL.

Andere genomineerden waren Colored Qollective, een zelfgeorganiseerd platform voor en door LHBTI of queer mensen van kleur. En The Transketeers, een filmmakers- en belangenbehartigingscollectief.

Jury

De jury voor de Jos Brinkprijs 2021 bestaat uit voorzitter Ellie Lust (betrokken geweest bij Roze in blauw van de politie en tv-presentator), Hanna van Vliet (actrice serie Anne+), Afiah Vijlbrief (onderzoeker anti-discriminatiebureau), acteur Thorn Roos de Vries (acteur en non binair pride ambassadeur), en Pete Wu (journalist, schrijver en pride ambassadeur).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbti’s, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.