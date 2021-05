Quarantaineplicht en twee negatieve testuitslagen in plaats van vliegverbod

Vanaf 1 juni geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico een quarantaineplicht en een verplichte negatieve NAAT(PCR)-testuitslag. Ook moeten zij een quarantaineverklaring bij zich hebben. Reizigers uit landen waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen, moeten daar bovenop bij vertrek een negatieve sneltest laten zien. Met deze combinatie van maatregelen zal het kabinet op basis van het OMT-advies de vliegverboden, die lopen tot 1 juni, niet verlengen.

Voor reizigers uit landen waarvoor het vliegverbod op 1 juni afloopt is nog steeds het EU-inreisverbod van kracht. Dit zijn reizigers uit landen in Zuid- en Midden-Amerika, India en Zuid-Afrika. Zij mogen de Europese Unie en dus Nederland alleen inreizen als ze hiervoor zijn uitgezonderd.

Quarantaineplicht

Reizigers die uit een zeerhoogrisicogebied komen, gaan bij aankomst in Nederland tien dagen verplicht in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort als na de vijfde dag negatief wordt getest. Deze verplichting geldt voor ieder type vervoer. Voor reizigers uit oranje landen met een hoog risico geldt een verplichte NAAT(PCR)-test, ook voor automobilisten, en een dringend advies om in quarantaine te gaan.

Bekijk de lijst van landen met een zeer hoog risico.

Bekijk de lijst van landen met een zorgwekkende virusvariant.