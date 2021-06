Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties gestart

Met deze proef wordt een digitale oplossing getest waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Getest wordt of het delen van de informatie via MijnOverheid tot meer gemak leidt voor de woningzoekende. De nieuwe werkwijze zorgt ook voor minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en minder kans op toewijzingsfraude doordat zij meer betrouwbare inkomensgegevens ontvangen.



Hoe werkt het?

Wanneer een woningzoekende aanspraak wil maken op een sociale huurwoning wordt er in het aanvraagproces om inkomensgegevens gevraagd. De woningcorporatie gebruikt deze gegevens om te toetsen of de woningzoekende in aanmerking komt voor de woning. Het is vervolgens aan de woningzoekende om uit verschillende bronnen informatie op te halen en die aan te leveren. Een soms ingewikkeld en vaak foutgevoelig proces. Tijdens de pilot wordt het mogelijk om de benodigde gegevens eenvoudig, veilig en snel digitaal aan te leveren.



Het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens gaat via MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld. Belangrijk is dat er alleen gegevens worden verstrekt in opdracht van de woningzoekende. De woningzoekende ziet duidelijk in het scherm welke gegevens hij gaat delen en geeft daarna pas de opdracht om dit te doen. Hiermee houdt de woningzoekende altijd controle op welke gegevens hij deelt.

Samenwerking

De pilot is een samenwerking tussen Rijksoverheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius en de Belastingdienst) en woningcorporaties Staedion (Den Haag), Woonstad (Rotterdam) en Groenwest (Utrecht) en drie woonruimteverdelers: Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag) en SWRU (Utrecht).

Regie op Gegevens & woonfraude voorkomen

De pilot Digitale Inkomenstoets komt voort uit de kabinetsbrief Regie op Gegevens, waarmee het kabinet mensen meer regie op hun eigen persoonsgegevens te geven. Door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door deze te kunnen delen met derden. Kortom mensen moeten zelf bepalen wie, wanneer welke gegevens mag inzien of gebruiken. Daarnaast komt deze proef tegemoet aan de wens van het kabinet woonfraude aan te pakken