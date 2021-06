Nieuwe burgemeester in Wageningen

F. (Floor) Vermeulen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Wageningen. De benoeming gaat in op 18 juni 2021.



De heer Vermeulen (36 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland.

Tot 1 juni 2021 was Geert van Rumund (PvdA) burgemeester van Wageningen.