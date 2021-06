Podcastserie ‘Grensverhalen’ vertelt over de wereld aan de grens

Grenzen en corona, twee woorden die sinds afgelopen jaar hand in hand gaan. Van de een op de andere dag was het er weer, de grens. Met alle gevolgen van dien. In de vierdelige podcastserie ‘Grensverhalen’ wordt de luisteraar meegenomen op een ontdekkingsreis langs de grensregio’s van Nederland. Een reis die laat zien hoe het is om te wonen, te werken en te leven aan, en soms óver de grens.



Tijdens hun reis luisteren makers Dominique van Bohemen en Lucía Hoogakker naar het verhaal van de ondernemer, de politie- en de brandweerman, de kastelein, de onderwijzer, de zorgverlener, de boswachter en de grensbestuurder. Ze bevragen hen welke extra uitdagingen de coronapandemie hen bezorgden. De reis die ze maken neemt hen mee langs Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Groningen.

De podcast start in Zeeuws-Vlaanderen. Want wat betekent het als je de tongval, bourgondische inslag en een gelijksoortige kijk op het leven deelt als de Belgen? Van Bohemen en Hoogakker vervolgen hun reis om het verenigingsleven in Noord-Brabant mee te maken. Aan de grensstreek viert dat nog altijd hoogtij en de sociale verbinding met Vlaanderen is groot. De derde aflevering laat “Europa in het klein” zien. De makers reizen van de Achterhoek naar Oost-Groningen. Provinciegrenzen doen er hier niet toe en de landsgrens met Duitsland evenmin. In deze laatste aflevering wordt Limburg aangedaan. Historisch en geografisch gezien meer onderdeel van de buurlanden dan van Nederland. En tegelijk is het letterlijk ‘Nederland op zijn smalst’.

Aan het eind van elke aflevering reageert staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de verhalen die verteld worden. Hij is als staatssecretaris verantwoordelijk in Nederland voor samenwerkingen op de grens van Nederland en België. Alle grensverhalen zijn te luisteren op nieuwsbzk.nl en op de bekende podcast platforms.



